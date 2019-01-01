Россия продолжит транзит газа через Украину, но при одном условии: у Путина сделали громкое заявление

Россия продолжит транзит газа через Украину, но при одном условии: у Путина сделали громкое заявление

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Фото: wikipedia.org

Россия продолжит транзит газа через Украину, но только на условиях, которые выгодны Москве.

Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", — заявил Панкин.

Он подчеркнул, что у Запада не получится давить на Москву путем попыток заблокировать строительство "Северного потока-2", через который российский газ будет поступать в Европу в обход Украины. Панкин подчеркнул, что никто не заставит РФ транспортировать газ через Украину на невыгодных условиях.

"Если будут чинить препоны этому проекту, с тем чтобы заставить Россию, а одним из поводов антироссийских санкций является как раз "Северный поток – 2", качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет", — добавил Панкин.

По словам Панкина, есть ряд элементов, на которые Украина в данный момент пойти не может, а без них невозможно будет продлить контракт на транзит российского газа через украинскую территорию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США твердо решили заблокировать "Северный поток-2", несмотря на достигнутый компромисс по российскому газопроводу в Евросоюзе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Украина, газ, транзит, условия, МИД РФ, Европа
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