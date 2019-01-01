В России пригрозили США большой ядерной войной

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Заявления главы ВМС США Джона Ричардсона о необходимости перейти к наступлению на Россию и Китай чреваты тяжелыми последствиями. В Совете Федерации удивились, что военный, который занимает один из ключевых постов в армии США, делает такие призывы.

Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу политика в соцсети.

Клинцевич дерзко ответил американскому адмиралу, призвавшему США ударить первыми по России. Он считает эти угрозы безотвтетсвенными со стороны Ричардсона.

"Мы живем в одном хрупком доме, и любой авантюрный, любой безответственный шаг по его перестройке, по изменению баланса сил чреват самыми тяжелыми последствиями для самого дома. И, пожалуйста, забудьте про Азовское море. Такой фигуры, если вслед за руководителем военно-морскими операциями ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном воспользоваться шахматной терминологией, вообще нет в арсенале американской политики", — написал Клинцевич.

Клинцевича поддержал и сенатор Олег Морозов. Он считает, что "наступление" против России чревато большой войной с применением ядерного оружия.

"Надавить", "ударить первыми" — это по сути война. Причем без видимых причин. Ибо на фоне военной активности США и НАТО наши действия выглядят как минимальная самооборона", — заявил Морозов.

Сенатор надеется, что в США Ричардсона не услышат те, "у кого в руках реальная кнопка войны". В противном случае, по словам Морозова, Россия будет вынуждена отвечать.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США пригрозили ударом России в некоторых регионах, где Москва нарастила военно-морское присутствие.