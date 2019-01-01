Умер известный украинский журналист

Умер известный украинский журналист

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Олег Нипалимка (фото — facebook.com/natasha.vlaschenko)

8 февраля в Киеве умер известный журналист Олег Ныпадымка. Он был основателем газеты "Сегодня". Причиной смерти Ныпадымки стала остановка сердца.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение его супруги в соцсети.

Друзья и коллеги журналиста не могут поверить в его внезапную смерть. Они пишут, что смерть Олега стала горькой и непоправимой утратой для всего журналистского сообщества Украины.

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О смерти Олега Ныпадымки в сети также сообщила его коллега Наталья Влащенко. Она написала, что газета "Сегодня", вдохновителем и первым редактором которой был Олег Ныпадымка, была лучшей за всю историю газетной журналистики.

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Напомним, Олег Ныпадымка родился в январе 1958 года. Он работал в таких изданиях, как "Рабочая газета", газета "Финансовая Украина", газета "Всеукраинские ведомости", МП "Столица", газета "Киевские Ведомости". В 1997 году Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. В следующем году получил звание Заслуженный журналист Украины. После увольнения из газеты "Сегодня" Ныпадымка основал еще один популярный проект — газету "Новая". Из-за нехватки финансирования она просуществовала недолго.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 25 января в Киеве умер журналист Николай Бабич, который был заместителем руководителя экономических новостей УНИАН.

Источник: ONLINE.UA Теги: журналист, Украина, смерть, олег ныпадымка, причина
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