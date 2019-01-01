По 2 тысячи долларов за поджог храмов УПЦ МП: раскрыт еще один шокирующий план спецслужб России

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Российские спецслужбы придумали новый план по дестабилизации Украины на почве религии. Они вербуют людей для поджогов храмов УПЦ МП.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что за каждый поджог церковных сооружений УПЦ МП российские спецслужбы намерены платить по две тысячи долларов. Причем перевод денег после исполнения "заказа" обещают перевести со счета, открытого в одном из украинских банков.

Сотрудникам СБУ удалось разоблачить шокирующий план российских спецслужб. Было установлено, что их "задание" для исполнителей заключалось в следующем: исполнитель должен нарисовать один из предложенных символов и начать съемку так, чтобы было видно момент возгорания. Российским спецслужбам достаточно только 10 секунд видео храма в огне. Они подчеркивают, что это должен быть только храм Московского патриархата, а какой именно — неважно.

СБУ уже задержала одного такого исполнителя. Однако вербовочная деятельность спецслужб РФ продолжается до сих пор.

"В связи с этим СБУ призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода "заказов" безотлагательно информировать отечественную спецслужбу", — добавили в СБУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупанты Крыма требуют, чтобы верующие храма святых Владимира и Ольги в Симферополе "освободили помещения". Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря не исключает, что единственному храму ПЦУ в Симферополе грозит уничтожение.