В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2019": кто выступит в первом полуфинале

В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2019": кто выступит в первом полуфинале

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Фото: twitter.com/uapbc

9 февраля в Украине стартует первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2019". В нем примут участие 8 участников, которые будут бороться за право представлять Украину на международном вокальном конкурсе. Прямая трансляция конкурса будет проходить на телеканалах СТБ и "UA:Перший", сообщает ONLINE.UA.

По результатам жеребьевки, в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине выступят: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, "ЦеШо"/TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma. Ведущим Нацотбора, по традиции, будет Сергей Притула, а судьями конкурса — Андрей Данилко, Джамала и фронтмен группы The Maneken Евгений Филатов.

Как голосовать за участников Нацотбора на "Евровидение-2019"

Правила определения финалистов Нацотбора в Украине осталиь неизменными. После того, как все участники первого полуфинала выступят со своими авторскими песнями, ведущий объявит о начале смс-голосования, а тем временем выступления участников будут оцценивать члены жюри.

Результаты зрительского голосования суммируются к результатам голосования судей, после чего вычисляется общий балл. По итогам голосования три участника первого полуфинала получат путевку в финал, который состоится 23 февраля.

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2019": песни участников

В первом полуфинале Нацотбора за право представлять Украину на "Евровидении-2019" будут участники группы The Hypnotunez. Они подготовили песню Hey, которая сочетает в себе смесь джаза, свинга и рокерского настроя.


Также на сцене Нацотбора в первом полуфинале выступил суперфиналистка "Голоса країни — 7" Вера Кекелия. 

 Во второй раз бороться за право участвовать в Евровидении будет группа Letay. Ее участники уже участвовали в Нацотборе два года назад, но тогда заняли последнее место в полуфинале.

Дуэт Yuko примет участие в первом полуфинале Нацотбора с украинской песней Galyna Gyliala.

Одним из самых неординарных коллективов Нацотбора в 2019 году станет театрально-музыкальный проект "ЦеШо" Влада Троицкого. Участник коллектива исполнят саркастический трек Hate.

Участником первого полуфинала также станет группа Brunettes Shoot Blondes. Участники коллектива пообещали поклонникам огненный номер.

Фаворит Нацотбора Украины на "Евровидение-2019" является певица Maruv (Анна Корсун). Она заменила Tayanna, которая отказалась участвовать в Нацотборе. Maruv будет бороться за право поехать в Тель-Авив с песней Siren Song.

Группа Bahroma, которая дошла до финала Нацотбора в 2011 году, вновь решила взять участие в борьбе за право представлять Украину на "Евровидении". Коллектив представит песню на украинском языке "Назавжди".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что девушки из трио Freedom jazz представили свою песню на Нацотбор. Они выступят с ней во втором полуфинале, который состоится 16 февраля.

Источник: ONLINE.UA Теги: Евровидение 2019, нацотбор, первый полуфинал, участники, голосование, песни, видео
Новости других СМИ
Оригинальные и красивые поздравления с Днем Святого Валентина - стихи, картинки и проза
Оригинальные и красивые поздравления с Днем Свя...
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 февраля на ONLINE.UA
Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 11...
Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры
Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры
"Это невозможно!": Меган Маркл снова шокировала общественность
"Это невозможно!": Меган Маркл снова ...
"Не могу поверить": как выглядит жена Джастина Бибера
"Не могу поверить": как выглядит жена...
Сеть взорвали первые кадры с восьмого сезона "Игры престолов"
Сеть взорвали первые кадры с восьмого сезона &q...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги