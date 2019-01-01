В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2019": кто выступит в первом полуфинале

9 февраля в Украине стартует первый полуфинал Национального отбора на "
По результатам жеребьевки, в первом полуфинале Нацотбора на "
Как голосовать за участников Нацотбора на "
Евровидение-2019"
Правила определения финалистов Нацотбора в Украине осталиь неизменными. После того, как все участники первого полуфинала выступят со своими авторскими песнями, ведущий объявит о начале смс-голосования, а тем временем выступления участников будут оцценивать члены жюри.
Результаты зрительского голосования суммируются к результатам голосования судей, после чего вычисляется общий балл. По итогам голосования три участника первого полуфинала получат путевку в финал, который состоится 23 февраля.
Первый полуфинал Нацотбора на "
Евровидение-2019": песни участников
В первом полуфинале Нацотбора за право представлять Украину на "
Также на сцене Нацотбора в первом полуфинале выступил суперфиналистка "Голоса країни — 7" Вера Кекелия.
Во второй раз бороться за право участвовать в Евровидении будет группа Letay. Ее участники уже участвовали в Нацотборе два года назад, но тогда заняли последнее место в полуфинале.
Дуэт Yuko примет участие в первом полуфинале Нацотбора с украинской песней Galyna Gyliala.
Одним из самых неординарных коллективов Нацотбора в 2019 году станет театрально-музыкальный проект "ЦеШо" Влада Троицкого. Участник коллектива исполнят саркастический трек Hate.
Участником первого полуфинала также станет группа Brunettes Shoot Blondes. Участники коллектива пообещали поклонникам огненный номер.
Фаворит Нацотбора Украины на "
Группа Bahroma, которая дошла до финала Нацотбора в 2011 году, вновь решила взять участие в борьбе за право представлять Украину на "Евровидении". Коллектив представит песню на украинском языке "Назавжди".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что девушки из трио Freedom jazz представили свою песню на Нацотбор. Они выступят с ней во втором полуфинале, который состоится 16 февраля.