В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2019": кто выступит в первом полуфинале

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9 февраля в Украине стартует первый полуфинал Национального отбора на " Евровидение-2019 ". В нем примут участие 8 участников, которые будут бороться за право представлять Украину на международном вокальном конкурсе. Прямая трансляция конкурса будет проходить на телеканалах СТБ и "UA:Перший", сообщает ONLINE.UA.

По результатам жеребьевки, в первом полуфинале Нацотбора на " Евровидение-2019 " в Украине выступят: The Hypnotunez, Letay, Vera Kekelia, "ЦеШо"/TseSho, Yuko, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и Bahroma. Ведущим Нацотбора, по традиции, будет Сергей Притула, а судьями конкурса — Андрей Данилко, Джамала и фронтмен группы The Maneken Евгений Филатов.

Как голосовать за участников Нацотбора на " Евровидение-2019 "

Правила определения финалистов Нацотбора в Украине осталиь неизменными. После того, как все участники первого полуфинала выступят со своими авторскими песнями, ведущий объявит о начале смс-голосования, а тем временем выступления участников будут оцценивать члены жюри.

Результаты зрительского голосования суммируются к результатам голосования судей, после чего вычисляется общий балл. По итогам голосования три участника первого полуфинала получат путевку в финал, который состоится 23 февраля.

Первый полуфинал Нацотбора на " Евровидение-2019 ": песни участников

В первом полуфинале Нацотбора за право представлять Украину на " Евровидении-2019 " будут участники группы The Hypnotunez. Они подготовили песню Hey, которая сочетает в себе смесь джаза, свинга и рокерского настроя.





Также на сцене Нацотбора в первом полуфинале выступил суперфиналистка "Голоса країни — 7" Вера Кекелия.

Во второй раз бороться за право участвовать в Евровидении будет группа Letay. Ее участники уже участвовали в Нацотборе два года назад, но тогда заняли последнее место в полуфинале.

Дуэт Yuko примет участие в первом полуфинале Нацотбора с украинской песней Galyna Gyliala.

Одним из самых неординарных коллективов Нацотбора в 2019 году станет театрально-музыкальный проект "ЦеШо" Влада Троицкого. Участник коллектива исполнят саркастический трек Hate.

Участником первого полуфинала также станет группа Brunettes Shoot Blondes. Участники коллектива пообещали поклонникам огненный номер.

Фаворит Нацотбора Украины на " Евровидение-2019 " является певица Maruv (Анна Корсун). Она заменила Tayanna, которая отказалась участвовать в Нацотборе. Maruv будет бороться за право поехать в Тель-Авив с песней Siren Song.

Группа Bahroma, которая дошла до финала Нацотбора в 2011 году, вновь решила взять участие в борьбе за право представлять Украину на "Евровидении". Коллектив представит песню на украинском языке "Назавжди".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что девушки из трио Freedom jazz представили свою песню на Нацотбор. Они выступят с ней во втором полуфинале, который состоится 16 февраля.