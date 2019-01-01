На Донбассе прошли мощные бои: трое бойцов ВСУ ранены, у врага немалые потери

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На Донбассе 9 февраля прошли мощные бои, в результате которых трое украинских защитников получили ранения. Бойцы ВСУ адекватно ответили на вражескую атаку — у противника немалые потери.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ОСС.

Из 82-мм и 120-мм минометов боевики били возле Авдеевки, Песков, Крымского и Новотошковского, защитники которого также попали под огонь БМП-1 . В районе Старогнатовки, Чермалыка и Майского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крунокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вражекский огонь бойцы ВСУ подавили с помощью дежурных огневых средств. По данным разведки, в ходе боев было уничтожено два боевика, еще двое получили ранения. Также украинскими военными уничтожена одна боевая бронированная машина противника.

В ночь с 9 на 10 февраля боевики огонь не открывали. Бойцы ВСУ продолжают контролировать противника на линии соприкосновения.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео мощного удара украинских военных по позиции боевиков на Донбассе.