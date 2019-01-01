Россия подготовила ответ США в Совбезе ООН

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Россия подготовила резолюцию в Совбез ООН по Венесуэле, который станет ответом на документ США, призывающий отменить результаты выборы президента этой страны в 2018 году. В российской резолюции содержится призыв к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер и запуску диалога между сторонами конфликта, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Известно, что резолюция США по Венесуэле предполагает проведение новых выборов в боливарианской республике. Россия выступает категорически против этого документа. Она внесла в него ряд предложений, с которыми не согласились США.

Следует отметить, что Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы, заняв позицию США. Но в Евросоюзе решение принять не удалось - его заблокировала Италия, которая стала единственной из 28 стран ЕС, отказавшейся от компромисса по Венесуэле.

При этом лидеры Франции, Германии, Испании и Великобритании заявили о готовновности признать Гуйдо, если Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мадуро пригрозил Трампу новым Вьетнамом, если президент США решит ввести свои войска в Венесуэлу.