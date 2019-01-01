Возникнет опасный прецедент: генерал США указал на связь конфликта на Азове с признанием аннексии Крыма

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Если Запад займет позицию России по конфликту в Азовском море, то фактически признает аннексию Крыма. В связи с этим может возникнуть опасный прецедент, так как Москва представляет опасность и для других стран мира и, как и на Азове, может заблокировать доступ к другим морям.

Об этом заявил бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

"В общем, если Запад, включая Турцию – союзника НАТО, позволит России незаконно претендовать на Крым, то есть если так называемые территориальные воды вокруг Крыма будут считаться российскими, тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", – сказал он.

Такое развитие событий, по мнению Ходжеса, не только помешает усилия международного сообщества в поддержке Украины, но и создаст опасный прецедент, так как в мире есть еще несколько морских узких проходов, где одна страна может получить полный контроль.

"Есть два или три места по миру, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южно-Китайское море и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ к этим внутренним морям. Поэтому это прецедент", – пояснил Ходжес, отмечая, что ситуация на Азове может повториться и в других регионах.

Генерал считает неприемлемой позицию Кремля по захвату украинских моряков в Керченском проливе. Он уверен, что Россия умышленно провела это нападение, так как пытается установить полный контроль над Азовом еще с того момента, как начала строить Керченский мост.

"Мост, построенный через Керченский пролив, сделанный так, чтобы большие грузовые корабли, которые в обычных условиях ходили в и из Мариуполя и Бердянска, больше не могли это делать. Это не случайно и не ошибка проекта. Это был преднамеренный шаг, чтобы не только построить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого является навредить украинской экономике, из-за важности этих портов и задушить Азовское море и установить полный контроль России", — подчеркнул Ходжес.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина готовит мощный ответ России по Азову, который поставит ее на место.