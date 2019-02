Нацотбор Украины на Евровидение-2019: кто прошел в финал

Фото: twitter.com/uapbc

В Украине состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019 . Его победителями стали три участника — Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO. Они прошли в финал, который состоится 23 февраля, сообщает ONLINE.UA.

В первом полуфинале выступили восемь участников — The Hypnotunez с песней "Hey", VERA KEKELIA с песней "WOW", LETAY с песней "Мила моя", ЦеШо с песней "Hate", Maruv с песней "For you", BAHROMA с песней "Назавжди-Навсегда", YUKO с песней "GALYNA GULIALA" и Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston". По результатам зрительного голосования и оценок жюри путевку в финал получили только трое из них.

Песни победителей первого полуфинала Нацотбора Украины на Евровидение-2019

MARUV — Siren Song

Brunettes Shoot Blondes — Houston

YUKO — GALYNA GULIALA

Первый полуфинал Нацотбора Украины на Евровидение-2019 : полное видео

Напомним, второй полуфинал Нацотбора Украины на Евровидение-2019 состоится 16 февраля, финал — 23 февраля.