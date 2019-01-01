Россия пыталась убить "Новичком" бизнесмена из Болгарии, связанного с Украиной: появились подробности

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Третий подозреваемый в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, некий Сергей Федотов, в 2015 году пытался убить "Новичком" болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, компания которого поставляла оборонное оборудование в Украину.

Об этом сообщили британские расследователи из группы Bellingcat, передает ONLINE.UA.

В ходе расследования было установлено, что россиянин Сергей Федотов является высокопоставленным офицером ГРУ. Он получил подставную личность в 2010 году.

Отмечается, что появление Федотова в Болгарии 24 апреля 2015 года, за несколько дней до отравления болгарского бизнесмена, похоже на прибытие агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова (настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига) в Солсбери перед отравлением Скрипалей. По данным расследователей, Федотов прилетел рейсом из Москвы в курортный Бургас с обратным билетом на 30 апреля, но уже вечером 28 апреля оказался в Стамбуле, откуда вылетел в Москву.

Именно 28 апреля Эмилиан Гебрев, его сын и один из руководителей его компании были госпитализированы с симптомами острого отравления. Бизнесмен впал в кому, но врачи спасли ему жизнь. После отравления бизнесмен обратился в частную лабораторию при Университете Хельсинки, чтобы установить яд, которым его отравили. Во время экспертизы в организме Гебрева были обнаружены мощный пестицид и неизвестный органофосфат, который оказалось невозможным определить с помощью стандартных инструментов химического оружия.

Сам Гебрев считает, что его хотели убить из-за экспорта компанией специализированного оборонного оборудования в Украину. Бизнесмен не исключает, что покушение на убийство связано с интересом России к подконтрольному ему оружейному заводу, который считается стратегически важным для Болгарии и НАТО.

В связи с обнародованной информацией Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии решила провести расследование. Собрание состоится 14 февраля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что детективы Скотленд-Ярда, расследующие дело Скрипаля, считают, что Россия причастна к смерти еще двоих людей, отравленных на территории Великобритании.