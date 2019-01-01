В разы больше, чем считалось ранее: стало известно, сколько у России может быть крылатых ракет

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У России может быть не менее 64 крылатых ракет 9М729, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные. Это количество в разы больше, чем считалось ранее, передает ONLINE.UA со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Источник указывает, что крылатые ракеты в России могут быть расположены не только в Астраханской и Свердловской областях на полигонах Капустин Яр и Камышлове, а также в Шуе и Моздоке (Северная Осетия-Аслания).

О том, что крылатые ракеты 9М729, из-за которых США приостановили действие ДРСМД, могут быть развернуты в Шуе американским властям было известно еще в прошлом году. Об этом Вашингтон сообщал в НАТО во второй половине 2018 года.

Отмечается, что в каждом из размещенных батальонов есть по четыре пусковые установки, каждая из которых может размещать по четыре крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Напомним, российские крылатые ракеты 9М729 стали причиной выхода США из ракетного договора с Москвой. В Вашингтоне и НАТО считают, что эти ракеты нарушают ДРСМД, так как способны пролететь более 500 км, что противоречит условиям соглашения.

Но в России это категорически отрицают. Российские военные утверждают, что 9М729 не нарушают ДРСМД, так как не могут преодолеть 500-километровое расстояние.

Официальный Вашингтон требует, чтобы Россия уничтожила все ракеты 9М729 в течение полугода, после чего США будут готовы вернуться к своим обязательствам по ДРСМД. В России не собираются выполнять условия ультиматума — там пригрозили зеркальным ответом США и уже анонсировали начало разработки новых типов ракетных систем.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин приказал создать новые гиперзвуковые баллистические ракеты в России в рамках ответных мер на выход США из ДРСМД.