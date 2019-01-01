Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2"

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Фото: pixabay.com

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который является председателем Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил власти Германии в том, что они нарушают основополагающие убеждения страны по единой европейской внешней политики, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью в Deutschlandfunk, передает ONLINE.UA.

"Если мы хотим европейской внешней политики, тогда нам также нужна общая внешняя энергетическая политика", — пояснил свою позицию глава Мюнхенской конференции.

Ишингер подчеркнул, что нельзя стремиться к общей европейской внешней политике, но при этом принимать национальные решения в одиночку, которые при этом еще и противоречат ей. Дипломат отметил, что "Северный поток-2" вызвал серьезные споры в ЕС, из-за которых рискует провалиться "на последних ста метрах марафона".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что урок из спора о "Северном потоке-2" должен заключаться в том, что нечто подобное не должно повториться в будущем. Он выразил надежду, что в будущем подобные проекты будут только европейскими, а принципы политического поведения Германии, которая поддерживает "Северный поток-2", несмотря на угрозу европейской безопасности, останутся предсказуемыми и надежными, как и прежде.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что несмотря на решение Евросоюза, где договорились прекратить попытки заблокировать строительство российского газопровода, США намерены ударить по "Северному потоку-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, критика, Северный Поток - 2, Европа, безопасность, Россия, Мюнхенская конференция
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