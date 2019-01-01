Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2"

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который является председателем Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил власти Германии в том, что они нарушают основополагающие убеждения страны по единой европейской внешней политики, поддерживая российский газопровод "Северный
Об этом он заявил в интервью в Deutschlandfunk, передает ONLINE.UA.
"Если мы хотим европейской внешней политики, тогда нам также нужна общая внешняя энергетическая политика", — пояснил свою позицию глава Мюнхенской конференции.
Ишингер подчеркнул, что нельзя стремиться к общей европейской внешней политике, но при этом принимать национальные решения в одиночку, которые при этом еще и противоречат ей. Дипломат отметил, что "Северный
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что урок из спора о "Северном
Ранее ONLINE.UA сообщал, что несмотря на решение Евросоюза, где договорились прекратить попытки заблокировать строительство российского газопровода, США намерены ударить по "Северному