Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2"

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Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который является председателем Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил власти Германии в том, что они нарушают основополагающие убеждения страны по единой европейской внешней политики, поддерживая российский газопровод "Северный поток-2 ".

Об этом он заявил в интервью в Deutschlandfunk, передает ONLINE.UA.

"Если мы хотим европейской внешней политики, тогда нам также нужна общая внешняя энергетическая политика", — пояснил свою позицию глава Мюнхенской конференции.

Ишингер подчеркнул, что нельзя стремиться к общей европейской внешней политике, но при этом принимать национальные решения в одиночку, которые при этом еще и противоречат ей. Дипломат отметил, что "Северный поток-2 " вызвал серьезные споры в ЕС, из-за которых рискует провалиться "на последних ста метрах марафона".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что урок из спора о "Северном потоке-2 " должен заключаться в том, что нечто подобное не должно повториться в будущем. Он выразил надежду, что в будущем подобные проекты будут только европейскими, а принципы политического поведения Германии, которая поддерживает "Северный поток-2 ", несмотря на угрозу европейской безопасности, останутся предсказуемыми и надежными, как и прежде.