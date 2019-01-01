"Покайтесь": из Московского патриархата шлют смс с угрозами священникам ПЦУ

"Покайтесь": из Московского патриархата шлют смс с угрозами священникам ПЦУ

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Фото: pixabay.com

Иерарх УПЦ Московского патриархата митрополит Овручский и Коростенский Виссарион рассылает житомирским священникам, перешедших в Православную Церковь Украины, смс с угрозами и призывом "покаяться".

Об этом сообщилив пресс-службе Житомирской епархии Православной церкви Украины, передает ONLINE.UA.

"Покайтесь": из Московского патриархата шлют смс с угрозами священникам ПЦУ (1)

"Он (Виссариаон — ред.) рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию. Также митрополит Виссарион предупреждает, что в общины, которые перешли от него, будут прибывать российские священники и люди, которые "могут помочь покаяться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме смс с угрозами и призывами покаяться, Овручская епархия РПЦ проводит агитацию в приходах, распространяя листовки провокативного содержания, в которых указано, что священнику, который перешел в ПЦУ, запрещено проводить службы.

"Покайтесь": из Московского патриархата шлют смс с угрозами священникам ПЦУ (2)

В частности, под такое давление Виссариона попал иерей Владислав Сеник, который недавно перешел в ПЦУ с РПЦ. Давление со стороны митрополита Виссариона оказывается также на религиозные общины пгт Гранитное, села Маклаевка, села Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские спецслужбы вербуют украинцев для поджогов храмов УПЦ МП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве.

Источник: ONLINE.UA Теги: ПЦУ, Московський патріархат, угрозы, провокация, РПЦ
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