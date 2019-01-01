Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили технику боевиков на Донбассе: опубликовано зрелищное видео

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Украинские военные продолжают проводить операции по уничтожению вражеской техники на Донбассе. На этот раз они точным ударом разгромили БМП противника в районе Светлодарской дуги.

Зрелищное видео очередного успеха ВСУ опубликовал в сети известный офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), сообщает ONLINE.UA.

"Представители российско-оккупационных войск сбросили заявку воинам-ОСам (ООС — ред.) об излишней военной технике на Светлодарской дуге. Над интересным предложением бойцы размышляли не долго. Результатом удачного второго выстрела у оккупантов стало на одну БМП меньше, а парни ждут новых интересных заявок", — прокомментировал он видео.

Ранее эту же инфромацию подтверждали в штабе ООС. В пресс-центре сообщали, что 9 февраля в ходе мощных боев, когда боевики обстреливали украинских защитников из минометов и БМП, бойцы ВСУ разгромили боевую технику врага.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне Анатолий Штефан публиковал видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе, в результате которого враг понес немалые потери.