"Русские уже на пороге": США призвали Германию надавить на Россию

"Русские уже на пороге": США призвали Германию надавить на Россию

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Фото: flickr.com

Германия должна увеличить расходы на оборону и применить рычаги давления на Россию, так как "русские уже на пороге".

Об этом заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл в интервью Welt am Sonntag, сообщает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что планы Германии увеличить до 2024 года расходы на оборону до 1,5% ВВП недостаточны. Он напомнил, что НАТО просит увеличить расходы до 2% ВВП из-за усиления российской угрозы.

"США просто напоминают своему великому союзнику, Германии, что сейчас не время ослаблять НАТО. Всем должно быть ясно, что НАТО нуждается в усилении, когда русские на пороге", — заявил Гренелл.

Он подчеркнул, что у Германии есть рычаги давления на Россию, которыми уже пора воспользоваться. Посол США в ФРГ считает, что канцлер Германии Ангела Меркель должна "усмирить" Путина через энергетический вопрос.

"Представьте, если канцлер Ангела Меркель встанет и скажет: «Из-за российского поведения, из-за усиливающейся хакерской активности мы не можем давать вам, России, больше влияния, покупая вашу энергию»", — пояснил Гренелл.

Следует напомнить, что ранее Гренелла подвергли резкой критике в МИД Германии. Там возмутились действиями посла США, который разослал письма немецким компаниям с угрозами ввести против них санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

В то же время в США не намерены менять свою позицию по "Северному потоку-2". Вашингтон требует, чтобы ЕС немедленно принял меры, а также готовит пакет санкций, чтобы сорвать строительство газопровода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2". Немецкий дипломат считает, что Берлин забыл о своих принципах, поддерживая российский проект.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, Германия, НАТО, оборона, расходы, Россия, давление, угроза
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