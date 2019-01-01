Обстрел Краматорска "Смерчами": в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина

Обстрел Краматорска "Смерчами": в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина

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Фото з соцмереж

10 февраля, 2015 года, ровно четыре года назад, российские наемники на Донбасс провели кровавую провокацию в Краматорске, в результате которой погибли 17 человек.

О трагических событиях в Краматорске напомнили в пресс-центре штаба ООС, передает ONLINE.UA.

Обстрел Краматорска "Смерчами": в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина (1)

В посте отмечается, что вооруженная атака в Краматорске в 2015 году в Главной военной прокуратуре Украины квалифицирована как террористический акт. Тогда при обстрелах погибли 17 человек, а еще 64 человека получили ранения. Среди них 5 детей и 15 военнослужащих.

Напомним, согласно выводам СММ ОБСЕ, боевики тогда били по Краматорску с юго-восточного направления ракетами реактивной системы залпового огня "Смерч", снаряженными кассетными боеприпасами. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях города.

"Российскую агрессию может остановить только военная сила. Мы помним каждого погибшего, будем бороться за каждый участок нашей земли. Объединенные силы сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить будущее украинского народа! Слава Украине!", — подчеркнули в ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили вражескую технику на Донбассе в районе Светлодарской дуги. Зрелищное видео меткого попадания было опубликовано в сети.

Источник: ONLINE.UA Теги: Краматорск, Донбасс, война, боевики, ракети, смерч, обстрелы, трагедия, терракт
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