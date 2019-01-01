Путин - позорная страница российской истории: сотни россиян вышли на "Марш материнского гнева"

Фото: twitter.com/novaya_gazeta

10 февраля по всей России проходят масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий, сообщает ONLINE.UA.

"Марш материнского гнева" в Москве (фото — twitter.com/novaya_gazeta)

Организаторы акций протестов требуют освободить всех политзаключенных женщин в России. В частности, они выступают в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую судят по статье о "нежелательных организациях" и активистки Лии Милушкиной.

"Марш материнского гнева" в Москве (фото — twitter.com/novaya_gazeta)

Следует отметить, когда Шевченко находилась под домашним арестом ,ее 17-летняя дочь умерла в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Российский суд не разрешил женщине посетить дочь в реанимации.

"Марш материнского гнева" в Москве (фото — twitter.com/novaya_gazeta)

Лия Милушкина отправлена под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, ее муж по этому делу арестован. Они утверждают, что наркотики им подбросили после угроз, связанных с их общественной деятельностью.

"Марш материнского гнева" в Москве (фото — twitter.com/novaya_gazeta)

На акциях протеста россияне выкрикивают несколько лозунгов: "Руки прочь от детей и матерей", "Свободу политзаключенным". В руках у них красноречивые плакаты с надписями — "Путин — позорная страница российской истории", "Смерть ребенка от погон не отстирается".

Сообщается, что в Москве и Санкт-Петербурге "Марши материнского гнева" были несогласованными с властями. Поэтому полицейские пытаются разогнать протестующих с применением физической силы. На данный момент известно о десяти задержанных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Москве прошли масштабные митинги против пенсионной реформы.