"Раненый медведь, который просто бросается": адмирал ВМС США о России

"Раненый медведь, который просто бросается": адмирал ВМС США о России

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Фото з відкритих джерел

Россия похожа на "раненого медведя, который просто бросается" на демократические интересы в Венесуэле. США не должны исключать риски того, что Путин решится на военную операцию в этой стране.

Об этом заявил новый председатель объединения командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крэйг Фаллер в интервью Голосу Америки, передает ONLINE.UA.

Адмирал не стал прогнозировать действия России в Венесуэле. Он подчеркивает, что анализируя то, что Москва сделала в Сирии, нужно быть готовыми к тому, что это вновь произойдет в будущем.

Фаллер подчеркнул, что в"недемократических" странах региона, таких как Куба, Венесуэла и Никарагуа наблюдается влияние России и Китая. При этом Китай он назвал "экономической силой", которая "не играет по принятым правилам".

Представитель вооруженных сил США не стал отвечать, намерен ли Вашингтон отправлять американских военных в Венесуэлу. Он лишь отметил, что Белый дом фокусируется прежде всего на поддержке политического и дипломатического решения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия подготовила ответ США в Совбезе ООН по Венесуэле.

Источник: Голос Америки Теги: Россия, США, Венесуэла, угроза, військове вторгнення
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