Иск о клевете: ВВС удалила скандальную статью о Порошенко

Петро Порошенко (фото — twitter.com/poroshenko)

С сайта ВВС удалили скандальную статью про президента Украины Петра Порошенко, из-за которой он подал на корпорацию в суд иск о клевете.

О решении удалить статью о Порошенко, в которой шла речь о том, что президент Украины якобы заплатил 400 тысяч долларов за организацию встречи с Трампом в 2017 году, сообщили в пресс-слежбу ВВС, передает ONLINE.UA со ссылкой на Громадське.

"Мы решили удалить статью с нашего сайта на время ожидания результата", — говорится в сообщении.

При этом в ВВС не считают виноватыми. Там заявили, что "действовали в интересах общества и будут продолжать защищать это дело".

Следует отметить, что ранее адвокат Порошенко, юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, сообщил, что Высокий суд Англии признал публикацию ВВС такой, что нанесла вред репутации Порошенко. Он отметил, что Порошенко изначально назвал публикацию полностью неправдивой и продолжать делать все необходимое для защиты своей репутации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд Лондона на предварительных слушаниях принял решение по иску Порошенко против ВВС.