Трамп готов ввести новый "шатдаун" в США: что случилось

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп готов через несколько дней ввести новый "шатдаун" в США, так как в Конгрессе не достигли соглашения по выделению средств из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, передает ONLINE.UA со ссылкой на NBC.

Малвэни допускает, что уже в конце следующей недели в США вновь будет приостановлена работа федерального правительства.

"Если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе. Разве он может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", — категорически заявил Малвэни.

Напомним, 25 января Белый дом и Конгресс США договорились о временном прекращении "шатдауна", который длился с середины декабря 2018 года и был рекордным в истории страны по длительности. Но действие их соглашения заканчивается 15 февраля. Если до этого момента не будут преодолены бюджетные противоречия, которые касаются выделения 5,7 млрд долларов из бюджета США на возведение стены на границе с Мексикой, то в стране наступит новый "шатдаун".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп не исключает введения в США чрезвычайного положения, чтобы получить средства из бюджета на стену на границу с Мексикой в обход Конгресса.