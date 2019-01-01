Никогда не видели ничего подобного: новые фото астероида Ультима Туле удивили ученых

Астероїд Ультима Туле (фото — скріншот відео)

Исследователи NASA получили новые фото самого удаленного объекта Солнечной системы — астероида Ультима Туле. Их сделал космический аппарат New Horizons на расстоянии более 8 тысячи километров. Новые снимки астероида удивили ученых, так как космический объект оказался плоским, как блин, сообщает ONLINE.UA.

Ученые пояснили, что после получения первых фото Ультима Туле считали, что этот астероид похож на космического снеговика. Но новые кадры доказали, что это мнение ошибочно — космический объект больше похож на пряничного человечка, так как его части, как оказалось, не округлые.

Изучая новые фото Ультима Туле, исследователи задались новыми вопросами. Самое главное, что их интересует — это каким образом в Солнечной системе мог сформироваться объект такой необычной формы. Ученые признали, что до сих пор они "никогда не видели ничего подобного на орбите Солнца".

Эксперты уверены, что если им удастся разгадать тайну Ультима Туле, то это станет ключом ко многим тайнам происхождения Солнечной системы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что телескоп Hubble сделал новые уникальные снимки Урана и Нептуна, которые поразили ученых.