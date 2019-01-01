На Венесуэлу рухнул горящий метеорит: опубликовано зрелищное видео

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В Венесуэле в ночь на 10 февраля произошло космическое происшествие — на территорию страны рухнул огненный шар с хвостом, в котором местные жители подозревают метеорит.

Зрелищное видео падающего горящего метеорита опубликовали в сети очевидцы, передает ONLINE.UA.

На видео показано, что в вечернем небе внезапно возник огненный шар, который стремительно падал на землю. Отмечается, что его падение произошло недалеко от Валенсии, где возник серьезный пожар.

Летящий на землю горящий метеорит, кроме жителей Валенсии, видели в ночном небе Каракаса, штатов Карабобо, Арагуа и Гуарико. Власти страны пока никак не прокомментировали случившееся. Судя по информации из сети, в результате падения метеорита никто не пострадал.

Напомним, 1 февраля аналогичное явление произошло на Кубе. Там огненный шар также пролетел по небу на глазах у людей, после чего взорвался. Тогда на землю упали множество каменных осколков. Этот случай был официально подтвержден государственным Министерством науки, технологии и окружающей среды — там выяснили, что метеорит состоял из силиката железа, никеля и магния.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что перед Новым годом в Карпатах во двор одного их жителей упал метеорит.