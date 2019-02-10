Гриценко в 2006 году навредил модернизации штабной системе управления, - эксперт

О том, что полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко жестко раскритиковал работу Анатолия Гриценко на должности Министра обороны Украины — в частности, его отрицательную роль в модернизации Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ), сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА "ГолосUA".
Процесс модернизации системы управления начался еще в 2001 году. Для проведения работ было привлечено отечественное государственное предприятие «Укроборонсервис», которое имело опыт разработки системы планирования и проведения операций Объединенного оперативного командования и ВМС и имело допуск к подобным разработкам. Система получила шифр «
Но, в 2006 году о системе «
По мнению Литвиненко, привлечение коммерческой структуры и наполнения иностранным программным продуктом системы управления ВС Украины создавало конкретную угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в разработке «Ники» приняла участие малоизвестная научно-производственная фирма «Enran Telecom», в которой директором по развитию работал сын Анатолия Степановича от первого брака, Алексей — будущий активист «Автомайдана».
В результате, бюджет «
Полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко, считает, что Гриценко грубо нарушил принцип государственного контроля за разработкой и созданием критически важной для ВС Украины системы управления. Тем более, что специалисты СБУ и Госспецсвязи и защиты информации были против использования иностранного программного обеспечения для обработки секретной информации.