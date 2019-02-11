Курс валют на сегодня 11 февраля - доллар дешевеет, евро подешевел

На понедельник, 11 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 11 февраля цена доллара США составит 26 гривен 9 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 52 копейки, что в свою очередь на 6 копеек меньше чем в воскресенье, 10 февраля.

В воскресенье, 10 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.25/27.15 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.92/30.8 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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