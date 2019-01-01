"Мы видели, что они сделали": США выступили с резонансным заявлением относительно РФ

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Глава Объединенного командования вооруженных сил США в зоне Центральной и Южной Америки Крэйг Фаллер заявил, что РФ ведет себя, как "раненый, ослабленный медведь, который просто кидается" на демократические интересы в регионе. Он добавил, что Штаты не должны исключать возможность российского военного присутствия в Венесуэле, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

Фаллер отметил, что в вопросе Венесуэлы вооруженные силы Соединенных Штатов фокусируются на "поддержании политического и дипломатического решения".Он не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривается ли вопрос отправки в Венесуэлу миротворческих сил.При этом адмирал отметил, что в "недемократических" странах региона — Кубе, Венесуэле и Никарагуа — наблюдается влияние России и Китая.

"Если говорить России, то здесь возможно все. Национальная оборонная стратегия США обращает внимание на РФ и Китай. Мы уже уделяем много внимания, планирования и ресурсов ответам на поставленные задачи", — говорит он.

Фаллер добавил, что это разные ситуации. Китай — это экономическая мощь, которая усиливается и у них есть вполне легитимные экономические и бизнес интересы в мире. Но при этом они не играют по устоявшимся правилам.

"Зато Россия — это почти, как раненый, ослабленный медведь, который просто бросается, и я не могу предсказывать, что сделает РФ, да и не хочу предсказывать. Мы видели, что они сделали, и я думаю, что нам надо быть готовить к тому, что может произойти в будущем", — подчеркнул он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия подготовила ответ США в Совбезе ООН по Венесуэле.