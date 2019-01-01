Супрун назвала причину постоянных атак на МОЗ

"Сегодня никто не может просто закупить препарат от рака в 10 раз дороже, чтобы "распилить" государственный бюджет. Хотя только в 2014 году Минздрав Украины только так и проводил закупки лекарств за средства налогоплательщиков. Для лиц, которые сидели возле этой кормушки годами – это потерянные сотни миллионов гривен. И они не могут смириться с тем, что "веселые" времена уже не вернуть", — говорит чиновница.