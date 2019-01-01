Супрун назвала причину постоянных атак на МОЗ

Временно отстраненная от исполнения обязанностей главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что одной из причин постоянных атак против ее команды является трансформация системы закупок лекарств. Она утверждает, что благодаря сотрудничеству с международными организациями, "средства налогоплательщиков, выделенные из бюджета на лекарства, больше невозможно воровать", передает ONLINE.UA.
"Сегодня никто не может просто закупить препарат от рака в 10 раз дороже, чтобы "распилить" государственный бюджет. Хотя только в 2014 году Минздрав Украины только так и проводил закупки лекарств за средства налогоплательщиков. Для лиц, которые сидели возле этой кормушки годами – это потерянные сотни миллионов гривен. И они не могут смириться с тем, что "веселые" времена уже не вернуть", — говорит чиновница.
Супрун уверяет, что когда в Минздраве убрали из закупок коррупционную составляющую, положительные изменения начали происходить очень быстро.
"В целом переход на закупки через международные организации разрешили использовать на дополнительные закупки до 39% выделенных средств. Это все больше жизненно важных лекарств, вакцин, стентов и других медицинских изделий, которые берегут здоровье и жизнь многих-многих людей. Пока будут продолжаться изменения, доступ пациентов к лечению будет расширяться", – добавила чиновница.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине выступили в поддержку Супрун, подчеркнув, что будут добиваться отмены решения суда.