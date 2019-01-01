Дело Гандзюк: председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства

Катерина Гандзюк (фото — facebook.com/gandziukgate)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает, что председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook главы ГПУ.

"В начале июля 2018 года Мангер, руководствуясь личной неприязнью, возникшей в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконной вырубки лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности, направленной на получение преступных доходов, которые контролируются и координируются представителями криминальной среды Херсонской области", — говорится в тексте подозрения.

Сообщается, что подозрение вручил заместитель Генпрокурора Юрий Столярчук.

Мангеру объявили подозрение в совершении преступлений по ч.3 ст. 27, п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 УКУ.

Напомним, ранее мэр Херсона Владимир Миколаенко и глава области Андрей Гордеев проигнорировали заседание Временной следственной комиссии относительно расследования нападений на активистов, в частности убийства активисткы Екатерины Гандзюк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Государственном департаменте США жестко осудили нападения на активистов гражданского общества и призвали привлечь к ответственности убийц Кати Гандзюк.