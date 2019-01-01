Топ-10 ошибок в дизайне ванной комнаты

Фото: Andrey Sokruta workshop

Даже опытные строители порой допускают ошибки в процессе ремонта – что уж говорить о людях без специальных навыков, которые от большой любви к своему жилищу решили «проапгрейдить» его самостоятельно. Андрей Сокрута, дизайнер интерьера, руководитель студии Andrey Sokruta workshop, рассказал online.ua про наиболее распространенные ошибки в дизайне ванной и о том, как их избежать.

Немногие из нас обладают настолько практичным складом ума, что сначала продумывают технические характеристики будущей ванной, и только потом – эстетическую составляющую. Разглядывая картинки в интернете и интерьерных журналах, мы подхватываем красивые и необычные идеи, некоторые из которых впечатляют настолько, что воплотить их в собственной ванной хочется во что бы то ни стало. Но между тем, многие соблазнительные тренды таят в себе если не риски, то как минимум трудности, и в попытках повторить стильную картинку из журнала уже многие обожглись.

1. Большая ванна в маленькой комнате

Мы часто сталкиваемся с клиентами, которые наотрез отказываются от душевой кабины и хотят во чтобы то ни стало вместить большую ванну в скромную площадь комнаты. И каждый раз мы призываем быть честными хотя бы с собой. Сколько раз в году вы принимаете ванну? Когда вы делали это в последний раз? Большая часть «респондентов» в итоге признается, что делает это нечасто, и, положа руку на сердце, не может пообещать себе, что после ремонта ситуация изменится. Посему, когда раз в несколько лет возникает желание отмокнуть, лучше записаться в салон на гидромассаж, а дома поставить компактную кабинку и сэкономить кучу места.

2. «Клубная» атмосфера

Фото: Andrey Sokruta workshop

Темные стены и тусклый свет – примерно так выглядит среднестатистическая уборная в клубе или баре. Когда из «чада кутежа» вы попадаете в такое место, оно кажется уютным, и хочется повторить нечто подобное дома, но только представьте, каково будет входить в такую ванную пасмурным утром после не очень качественного сна.

3. Ослепительно!

Бывает и обратная ситуация – светлая глянцевая плитка, дополненная чрезвычайно ярким светом. Во время бритья от вас так не утаится ни один волосок, но чувствовать вы себя наверняка будете как в операционной. Источники света лучше распределить таким образом, чтобы яркое освещение было только в рабочих зонах, и вы могли расслабиться.

4. Бумага стерпит?

Фото: Andrey Sokruta workshop

В модных журналах все чаще можно увидеть обои на стенах ванной – в помещениях с хорошей вентиляцией этот вариант кажется вполне жизнеспособным. Одна поправка: обои не должны быть бумажными, если ванную используют по назначению. Выбирайте прочные виниловые обои и специальный клей, подходящий для помещений с повышенной влажностью.

5. Краска

То же самое касается краски. Перспектива просто покрасить стены и не мучиться с плиткой очень заманчива, но в таких случаях нужно использовать влагостойкую и антибактериальную грунтовку для стен, а также специальную краску, устойчивую к воздействию влаги и пара.

6. Маленькая островная ванна

Фото: Andrey Sokruta workshop

Отдельно стоящая ванна, не прилегающая к стенам, выглядит очень эффектно и открывает простор для интерьерных фантазий. Но, если уж вы решились на такой шаг, имейте в виду, что «купель» должна быть большой. Моясь в обычной ванне, вы расплескиваете воду только с одной стороны, если нет шторки или загородки; а сидя в тесной островной ванне, вы рискуете устроить небольшой потоп, и вряд ли вам хочется вытирать лужи после каждого купания.

7. Потолок из гипсокартона

Какими бы хорошими людьми ни были ваши соседи сверху, они все равно могут случайно вас затопить, и такой красивый ровный потолок из гипсокартона ничем не поможет, да и сам наверняка испортится. А вот неоднократно раскритикованные натяжные потолки станут практичным решением – если в них попадет вода, вы сможете аккуратно ее слить, и все остальное помещение не пострадает. С другой стороны, если соблюсти все правила гидроизоляции, то и гипсокартону не страшна эксплуатация в местах с высокой влажностью. К тому же всегда можно предусмотреть специальные каналы для водоотведения — они пустят «соседскую» воду вдоль стен к полу.

8. «Дворцовый» декор

Фото: Andrey Sokruta workshop

Золотая мозаика, барочная фурнитура, ориентальные узоры, мрамор – все это выглядит уместно, только когда используется грамотно и аккуратно. А поскольку китч – антипод уюта, лучше не рисковать.

9. Неправильно подобранная высота умывальника

Фото: Andrey Sokruta workshop

По стандарту умывальник устанавливают на высоте 85 см – это усредненная комфортная высота для человека ростом 165-185 см. Если в вашей семье большинство составляют люди с «неконвенциональным» ростом, высоту раковины следует подобрать индивидуально.

10. Скользкая плитка на полу

Глянцевый кафель выглядит эффектно, но не настолько, чтобы регулярно залечивать травмы. Выбирайте для пола крепкую шероховатую плитку – например, лаппатированный керамогранит. Такая поверхность не будет скользкой, даже если ее намочить.