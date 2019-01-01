"Надо похудеть": фанаты безжалостно раскритиковали Бейонсе

Американская поп-дива Бейонсе удивила публику эпатажным нарядом, который она надела на традиционный бранч своего мужа Jay-Z в Лос-Анджелесе. Музыкант обычно ежегодно организует встречу в последнюю субботу перед премией Грэмми. Новые снимки популярная певица опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Для выхода певица со своим мужем подобрали похожую одежду пастельных оттенков.

Красавица позировала в акварельном асимметричном платье от Balmain с объемным плечом. Ее образ дополнили яркие босоножки на каблуке с буквой "В". Завершили look Бейонсе солнцезащитные очки и драгоценные серьги с бриллиантами.Однако внимание фанатов привлек не только наряд поп-дивы, но и несколько лишних килограммов, которые было трудно не заметить.

"Бейонсе надо немножко похудеть; нельзя забывать о фигуре, когда ты звезда мирового масштаба; она простой человек, и лишний вес — это вполне нормально; шикарный образ, однако не помешало бы сбросить 5-6 килограммов; она очаровательна всегда", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z выпустили совместный альбом под названием Everything is Love, а также клип на песню Apeshit, съемки которого проходили в Лувре.