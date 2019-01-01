Вкусно и полезно: какой продукт поможет справиться с депрессией

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что грецкие орехи помогают бороться с депрессией, передает ONLINE.UA со ссылкой на Nutrients.

Отмечается, что они провели исследование о влиянии грецких орехов на психическое здоровье.Было опрошено около 26 тысяч человек. Выяснилось, что люди, которые регулярно ели орехи, на 26% реже страдали депрессиями. Люди, которые не включали орехи в свой рацион, не могли похвастаться психической стабильностью и хорошим физическим здоровьем.

"Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, которая принимает активное участие в метаболизме. Кроме того, они улучшают когнитивные способности и препятствуют процессу старения", — сказано в сообщении.

Также ранее исследователи провели эксперимент и выяснили положительное влияние плавания в холодной воде. Так, в исследовании британских ученых из Университетского колледжа Лондона и Портсмутского университета отмечается, что именно плавание поможет быстрее избавиться от депрессии.