Вкусно и полезно: какой продукт поможет справиться с депрессией

Вкусно и полезно: какой продукт поможет справиться с депрессией

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Фото: pixabay.com
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что грецкие орехи помогают бороться с депрессией, передает ONLINE.UA со ссылкой на Nutrients.
 
Отмечается, что они провели исследование о влиянии грецких орехов на психическое здоровье.Было опрошено около 26 тысяч человек. Выяснилось, что люди, которые регулярно ели орехи, на 26% реже страдали депрессиями. Люди, которые не включали орехи в свой рацион, не могли похвастаться психической стабильностью и хорошим физическим здоровьем.
"Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, которая принимает активное участие в метаболизме. Кроме того, они улучшают когнитивные способности и препятствуют процессу старения", — сказано в сообщении.
Также ранее исследователи провели эксперимент и выяснили положительное влияние плавания в холодной воде. Так, в исследовании британских ученых из Университетского колледжа Лондона и Портсмутского университета отмечается, что именно плавание поможет быстрее избавиться от депрессии.
 
Напомним, здоровая диета с низким содержанием соли также способна улучшать психо-эмоциональное состояние людей и избавлять от симптомов депрессии. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Раша.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые сделали очередной прорыв в области регенеративной медицины.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, продукты, депрессия, волоський горіх
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