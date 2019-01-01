Ученые выяснили, какие женщины склонны к развратной сексуальной жизни

"Предположение ученых подтвердил соцопрос среди женщин. Специалисты считают, что позднее половое созревание зависит от индивидуальных особенностей развития организма, воспитания, школьной жизни, влияния окружающих", — сказано в сообщении.
Напомним, недавно Папа Римский Франциск назвал секс и сексуальность Божьим даром во время встречи с молодыми людьми во Франции. Он подчеркнул, что это один из "инструментов" для создания любви и новой жизни,.
"Сексуальность и секс — это дар Божий, а не табу. У него есть две цели — любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И пылкая любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой , и телом", — объяснил понтифик.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что светская львица и известная модель ким Кардашян призналась, что на самом деле стесняется говорить о сексе, поскольку является очень консервативной женщиной. Звезда пояснила, что на публике ей приходится одевать маску "дикой и гордой" женщины, но это только образ.