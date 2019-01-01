Ученые выяснили, какие женщины склонны к развратной сексуальной жизни

Британские ученые обнаружили некий "синдром легкого поведения" у женщин, которые поздно начали сексуальную жизнь, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, на незапланированную беременность и неконтролируемые сексуальные отношения женщин влияет время полового созревания. Чем позже женщина начинает вести половую жизнь, тем большая вероятность того, что у нее появится "синдром легкого поведения".

Напомним, недавно Папа Римский Франциск назвал секс и сексуальность Божьим даром во время встречи с молодыми людьми во Франции. Он подчеркнул, что это один из "инструментов" для создания любви и новой жизни,.

"Сексуальность и секс — это дар Божий, а не табу. У него есть две цели — любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И пылкая любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой , и телом", — объяснил понтифик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что светская львица и известная модель ким Кардашян призналась, что на самом деле стесняется говорить о сексе, поскольку является очень консервативной женщиной. Звезда пояснила, что на публике ей приходится одевать маску "дикой и гордой" женщины, но это только образ.