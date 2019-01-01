Будете удивлены: что преимущественно снится мужчинам, женщинам и детям

Будете удивлены: что преимущественно снится мужчинам, женщинам и детям

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Фото: pixabay.com

Ученым удалось установить, что мужчины и женщины видят сны по-разному, а еще сюжеты сновидений меняются с возрастом. Об этом пишет Aeon со ссылкой на исследования нейробиологов и психологов, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что сны детей полны эмоций. Малышам часто снятся члены семьи и сверстники, в кошмарах фигурируют страшные животные.Сны подростков больше похожи на молодежные и романтические комедии: человеку снятся друзья и любимые, причем социальные связи между ними выстраиваются не так, как в жизни.

"В зрелом возрасте человеку свойственно видеть сны о творчестве, повседневных делах и юридических трудностях, включая вопросы наследства. А в преклонном возрасте людям снятся потусторонние силы и мертвые близкие. Если женщинам одинаково часто снятся люди обоих полов, то мужчины чаще видят во сне других мужчин. Самые яркие сновидения мы видим во время фазы быстрого сна (REM), которая характеризуется повышенной активностью головного мозга и быстрыми движениями глазных яблок. Под утро эти эпизоды могут длиться до 45 минут", — сказано в сообщении.

Сны парализованных или глухонемых от рождения ничем не отличаются от сновидений здоровых людей: пациенты сообщали исследователям, что во сне они могут слышать, говорить, ходить, бегать, плавать и летать.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые назвали наиболее вредную позу для сна.

Источник: ONLINE.UA Теги: сн, ученые, жінки, мужчины, дети
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