Женя Кот рассказал, как распознать и развивать талант у ребенка

На днях в гости к участникам продюсерского центра Babyphotostars приходил известный хореограф, финалист шоу Танцы со звездами, победитель шоу «Танцуют все» — Женя Кот. Основная задача подобных встреч и знакомств, на собственном примере показать юным артистам, все желания и мечты могут стать реальностью, сообщает ONLINE.UA.

Во время встречи Женя Кот ответил на вопросы детей и родителей по воспитанию, становления и развития в области искусства.

Как на ваше усмотрение воспитать в ребенке лидера?

— В первую очередь создание ребенка — это очень индивидуальный подход. У меня нет опыта пока что, но есть уже какое-то определенное мнение. Лидера надо воспитывать с детства, чтобы он всегда хотел быть лучшим, быть лидером, показывать, что побеждать и получать результат — это хорошо, а после этого идут поощрения и награды.

Нужно ли родителю настаивать на своем мнение при выборе будущей профессии ребенка?

— Родителям нужно быть демократичным и считаться с мнением и выбором ребенка. Если они видят талант у ребенка к какому-то занятию, но ему оно не импонирует, можно попробовать найти компромисс и заинтересовать ребенка, но в то же время давать свободу выбора. Думаю, это надо делать плавно, чтобы не вызвать у ребенка агрессии или упертого сопротивления.

Как родителю поступить, если ребёнок, позанимавшись 5 лет хореографией/музыкой, вдруг решает бросить, некогда любимое занятие, и пойти на плаванье? Нужно ли его заставлять продолжить начатое дело?

— Нужно ему дать возможность попробовать, но в то же время лояльно убедить в другом. Не отрезать сразу то, что он считает интересным для себя. Конечно, если дело, которое вы для него выбрали, не приносит успехов и прогресса уже 5 лет. Нужно, все же, прислушаться к ребенку.

Как родителю распознать способность ребенка к танцам? С какого возраста лучше развивать в данном направлении?

— Развивать ребенка нужно с самого детства, чем раньше, тем лучше. В принципе занятие танцами и другими пластическим видами хореографии только поможет в развитии тела и мышечного корсета, растяжки и гибкости ребенка. А еще важно совмещать занятия с музыкальными кружками, чтобы ребенок сразу понимал и музыку, и танец, чувствуя.

Какими качествами должна обладать будущая звезда танца?

— Лидерские качества, харизма, которую можно развить на самом деле и большое желание — цель. Ну и конечно — много труда. Только тогда можно стать звездой танца.

Что для вас понятие успех? Считаете ли себя успешным человеком?

— Это понятие очень размытое. Для каждого это своя планка. Я могу сказать, что я стремлюсь к успеху. Да, частично я его достиг. Чего-то достиг, что-то уже сделал, но не в полной мере. Мне предстоит еще очень-очень много работы, чтобы достичь всех тех целей, что я себе поставил.

В силу своей профессии вы часто участвуете в различных масштабных проектах, прямых эфирах, ставите хореографию для массовых мероприятий. Из опыта, что подрастающее поколение может полезного для себя вынести, участвуя в подобных проектах с ранних лет?

— Очень большой опыт. Понимание работы с разными аудиториями и разными командами. Ну и ничто не делает артиста лучше, чем сцена. А сцена — это самый главный урок и развитие для хорошего артиста.

Готовы ли вы стать отцом?

— Мне кажется, что я все время не готов. Быть готовым — это странное понятие. Мы на самом деле никогда не готовы. Бог даст и все будет. А там будем разбираться)) Все идет своим чередом. Конечно, хочу. Хочу мальчика и воспитать его крутым пацаном. А чем он будет заниматься — это будет его выбор. Моя задача будет предоставить ему такую возможность и максимально большой выбор, чтобы он смог попробовать все.

На ваше усмотрение, нужно ли детям всестороннее развитие в нескольких направлениях или важно сконцентрироваться на чем-то одном?

— Зависит, как на это посмотреть. С одной стороны, быть профи в чем-то одном — очень круто. С другой, быть разносторонним — это тоже очень хорошо. Это спасает тебя в разных ситуациях. Я никогда не пожалел, что развивался в разных направлениях, кроме танца — музыка, вокал, акробатика, жонглирование, пилон и цирковые снаряды. Это очень помогло мне. Но и быть суперпрофессионалом одного жанра это тоже очень сложно и достойно.

Как вам встреча с воспитанниками продюсерского центра Babyphotostars? — родитель правильно поступает, давая возможность, в столь юном возрасте, почувствовать ребенку все трудности публичной профессии приводя его на кастинг?

— Не вижу ничего в этом плохого. Ребенок уже начинает понимать, как это работает и к чему ему нужно стремиться. Многие артисты во взрослом возрасте, приходя на кастинг, выходя сцену, пугаются и не могут себя проявить. Очень важно для будущего успеха давать ему возможность почувствовать все эти трудности в юном возрасте.

Мне безумно понравилась встреча. Очень круто было видеть интерес и внимание в глазах всех учеников. Я рад, если мне удалось их вдохновить и мотивировать. С удовольствием делюсь своим опытом с будущим поколением артистов и верю в их успех.