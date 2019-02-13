Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешевеет, евро дешевеет

Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешевеет, евро дешевеет

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На среду, 13 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 13 февраля цена доллара США составит 27 гривен 1 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 51 копейка, что в свою очередь на 9 копеек меньше чем в вторник, 12 февраля.

В вторник, 12 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.125/27.07 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.63/30.57 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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