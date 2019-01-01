США и ЕС готовят мощный санкционный удар по РФ

США и ЕС готовят мощный санкционный удар по РФ

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Фото — flickr.com

Соединенные Штаты и ЕС приблизились к завершению процесса согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

"Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против РФ в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Черном море", — говорится в статье.

Источники издания утверждают, что ограничения могут быть введены в ближайшие 2 месяца против компаний и физических лиц, связанных с нападением на украинские корабли и захватом их экипажей.Указано, что 18 февраля главы дипломатических ведомств стран ЕС должны будут обсудить вопрос о введении новых санкций.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, Брюссель и Вашингтон планируют скоординировать свои действия для того, чтобы усилить давление на режим президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал ONLINE.UA, 25 октября Европейский парламент одобрил проект резолюции по Крыму и Донбассу, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Европейские парламентарии признали, что Россия пытается присвоить Азовское море.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, ЕС, РФ, Азов, санкции
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