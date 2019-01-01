"Новая любимая тема для россиян": в ООН посмеялись над РФ

Фото: wikipedia.org

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что "складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборы президента РФ". Об этом он сказал в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине, передает ONLINE.UA.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, — грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборы президента РФ", — подчеркнул Ельченко.

Напомним, старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас прогнозирует, что Россия использует все возможные тактики, чтобы повлиять на выборы в Украине, которые состоятся 31 марта. Что интересно, даже российские специалисты не знают, как украинцы отреагируют на такое давление со стороны Владимира Путина.

"Кибератаки – это, например, хакерские атаки и утечки данных, при которых используют очень примитивные техники, чтобы просто закинуть информацию в информационную среду для искажения общественного мнения, чтобы запутать людей", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин 12 февраля заявил, что Россия продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.