"Они - опасные": в НАТО не знают, как реагировать на новые ракеты России

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Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер сообщила, что НАТО не планирует размещать на европейской территории дополнительные ядерные ракеты, но признает – российские 9M729 являются опасными. Там говорят, что этот вопрос требует обсуждения, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Она подчеркнула, что к радикальным шагам в блоке прибегать не планируют. "При этом у нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием", – сказала Геттемюллер. Заместитель генсека очередной раз напомнила, что США готовы продолжить переговоры относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности если Россия согласится уничтожить ракеты 9M729. "Я не теряю надежды, есть одна простая стратегическая причина: эти крылатые ракеты очень точные и нелегко обнаруживаются радаром, они летают чрезвычайно быстро на малой высоте и оставляют мало времени на реакцию", – добавила заместитель генсека НАТО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Альянс продолжит оказывать давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнение Минских соглашений. С таким решительным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.