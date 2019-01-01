Есть новая стратегия: в МВД рассказали, как Украина может вернуть Донбасс

Есть новая стратегия: в МВД рассказали, как Украина может вернуть Донбасс

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Фото: azov.org.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев разработал новую стратегию по возвращению и реинтеграции Донбасса. Политик озвучил ее во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне. Новый формат нуждается в поддержке мировой общественности, передает ONLINE.UA.

Новую стратегию назвали "Механизмом малых шагов". Аваком подчеркнул, что "достичь желаемого результата можно лишь шаг за шагом".Он отметил, что конфликта на религиозной или этнической почве на Донбассе нет.

"Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентированная и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин", – подчеркнул министр.

Так, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап. Он состоит из формирования необходимого правового поля, ввода коммуникационной стратегии, определения статуса специальной международной миротворческой миссии, а также создание программ мониторинга и консультативной помощи.

Аваков отмечает, что после успешного внедрения этих пяти шагов можно будет озвучит другие.

"Это зависит от количества наших ресурсов– от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий", – отметил он.

Кроме того, новая стратегия предусматривается создание на отдельном выбранном участке Донбасса демилитаризованной зоны безопасности.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, МВС, Донбасс, РФ
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