"Работа МОЗ будет разблокирована": Супрун говорит, что едет в Кабмин

Уляна Супрун (фото — facebook.com/ulanasuprun)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что 13 февраля поедет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава. Об этом она сообщила на брифинге, передает ONLINE.UA.

Как известно, Окружной админсуд до сих пор не вынес решения по ходатайству Кабину об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

"Мы воспринимаем это как умышленное затягивание процесса. Работа министерства заблокирована уже неделю. Мы требуем, чтобы судья немедленно объявил решение", — сказала она.

Супрун подчеркнула, что сразу после брифинга поедет в Кабмин, чтобы решить вопрос разблокирования деятельности Минздрава.

"После пресс-конференции я еду в Кабмин. Сегодня заседание правительства, и мы будем решать этот вопрос. Министерство будет разблокировано", — сказала Супрун.

Заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина добавила, что из-за блокирования работы Минздрава страдают больные.

"Эти люди держат в заложниках не нас, а больных. За каждой нашей подписью стоит человеческая жизнь", — сказала Стефанишина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кабмине выступили в поддержку Супрун, подчеркнув, что будут добиваться отмены решения суда.