Еще одна страна заступилась за Украину и раскритиковала РФ

Заместитель постоянного представителя Литвы при ООН Ридас Петкус заявил, что экономическая ситуация в восточной Украине сейчас очень сложная. Блокада Россией Керченского пролива еще больше ухудшает ее, и это негативно влияет на гуманитарную ситуацию в регионе в целом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Я хотел бы добавить один элемент, который до сих пор не вспомнили. Дополнительное осложнение для территорий восточной Украины создает нынешняя блокада Керченского пролива. Она наносит дальнейший вред экономической ситуации, которая тесно связана с координацией развития, гуманитарной помощью", — сказал Петкус.

Также он подчеркнул, что блокирование Россией судов в Керченском проливе лишь ухудшает экономическую ситуацию на Донбассе.

Стоит отметить, что литовцы и литовское правительство воспринимают близко к сердцу кризис в Украине. Вильнюс предоставляет значительную часть гуманитарной помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты и ЕС приблизились к завершению процесса согласования пакета новых санкций против РФ, которые будут введены из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее в НАТО впервые прокомментировали агрессивные действия России в отношении украинских кораблей в Азовском море, заявив, что безоговорочно поддерживают Украину на фоне обострения ситуации.