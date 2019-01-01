"Россия проигрывает": эксперт сделал неожиданный прогноз

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Журналист издания Svenska Dagbladet (SvD) Томас Августссон в статье "России не хватит прочности против США" отмечает, что Российская Федерация хочет быть мировой державой, но сейчас ее единственный аргумент – ядерное оружие, передает ONLINE.UA.

"Из-за слабой экономики Россия едва ли может позволить себе гонку вооружений с Западом. Но она все равно упорно продолжает инвестировать большую часть ресурсов в военную сферу. Так утверждают шведские военные эксперты после того, как Россия и США разорвали важное соглашение о ядерном вооружении", – сказано в статье.

Журналист отметил, что после выхода обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) отношения между ними снова ухудшились. Неделю назад из 30-летнего договора вышли США, поскольку считают, что Россия, имея ракеты средней дальности, нарушает его. Россия, которая это опровергает, вышла из договора вслед за американцами.

Августссон отмечает, что особенно тревожно стало после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "разработке Россией в ближайшие два года новых ракетных систем".

"Важно учесть, что и в США, и у Китая экономики значительно мощнее, чем в России. Если посмотреть, сколько страны на практике тратят на военную сферу, выяснится, что США выделяют в десять раз, а Китай вчетверо больше, чем Россия. Кроме того, Китай особенно быстро наращивает отчисления военным", — пишет журналист.

Именно поэтому, по его мнению, у России нет шансов.