"Россия проигрывает": эксперт сделал неожиданный прогноз

"Россия проигрывает": эксперт сделал неожиданный прогноз

  |  Мир   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Журналист издания Svenska Dagbladet (SvD) Томас Августссон в статье "России не хватит прочности против США" отмечает, что Российская Федерация хочет быть мировой державой, но сейчас ее единственный аргумент – ядерное оружие, передает ONLINE.UA.

"Из-за слабой экономики Россия едва ли может позволить себе гонку вооружений с Западом. Но она все равно упорно продолжает инвестировать большую часть ресурсов в военную сферу. Так утверждают шведские военные эксперты после того, как Россия и США разорвали важное соглашение о ядерном вооружении", – сказано в статье.

Журналист отметил, что после выхода обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) отношения между ними снова ухудшились. Неделю назад из 30-летнего договора вышли США, поскольку считают, что Россия, имея ракеты средней дальности, нарушает его. Россия, которая это опровергает, вышла из договора вслед за американцами.

Августссон отмечает, что особенно тревожно стало после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "разработке Россией в ближайшие два года новых ракетных систем".

"Важно учесть, что и в США, и у Китая экономики значительно мощнее, чем в России. Если посмотреть, сколько страны на практике тратят на военную сферу, выяснится, что США выделяют в десять раз, а Китай вчетверо больше, чем Россия. Кроме того, Китай особенно быстро наращивает отчисления военным", — пишет журналист.

Именно поэтому, по его мнению, у России нет шансов.

Как сообщал ONLINE.UA, шведское оборонное исследовательское агентство FOI заявляет, что военные учения России становятся все более масштабными. Поэтому, вместо участия в мелких конфликтах Путин теперь готовится начать широкомасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, ядерное оружие, РФ, гонка вооружений
Новости других СМИ
В Одессе стартовал проект восстановления старинных дверей и ворот
В Одессе стартовал проект восстановления старин...
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданное обещание
Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданно...
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов
Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с...
Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине
Кремль цинично ответил США на требование вернут...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги