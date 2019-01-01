"Россия проигрывает": эксперт сделал неожиданный прогноз

Журналист издания Svenska Dagbladet (SvD) Томас Августссон в статье "России не хватит прочности против США" отмечает, что Российская Федерация хочет быть мировой державой, но сейчас ее единственный аргумент – ядерное оружие, передает ONLINE.UA.
"Из-за слабой экономики Россия едва ли может позволить себе гонку вооружений с Западом. Но она все равно упорно продолжает инвестировать большую часть ресурсов в военную сферу. Так утверждают шведские военные эксперты после того, как Россия и США разорвали важное соглашение о ядерном вооружении", – сказано в статье.
Журналист отметил, что после выхода обеих стран из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) отношения между ними снова ухудшились. Неделю назад из
Августссон отмечает, что особенно тревожно стало после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о "разработке Россией в ближайшие два года новых ракетных систем".
"Важно учесть, что и в США, и у Китая экономики значительно мощнее, чем в России. Если посмотреть, сколько страны на практике тратят на военную сферу, выяснится, что США выделяют в десять раз, а Китай вчетверо больше, чем Россия. Кроме того, Китай особенно быстро наращивает отчисления военным", — пишет журналист.
Именно поэтому, по его мнению, у России нет шансов.
Как сообщал ONLINE.UA, шведское оборонное исследовательское агентство FOI заявляет, что военные учения России становятся все более масштабными. Поэтому, вместо участия в мелких конфликтах Путин теперь готовится начать широкомасштабную войну в регионе против НАТО или против Китая.