«Не России это решать»: в НАТО жестко ответили на упреки РФ

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Кремль должен изменить подход к отношениям с Северной Македонией, несмотря на заявления о "последствиях" для балканской страны в случае присоединения к НАТО. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны в Брюсселе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"России придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией. Это право РФ иметь такую позицию, но наша позиция заключается в том, что каждое отдельное государство может решать за себя. Не России решать, что страны делают со своей безопасностью. Мы и Северная Македония будем решать, должна ли эта страна быть членом НАТО, или нет", — отметил представитель блока.

В НАТО подчеркнули, что продолжают придерживаться принципов ОБСЕ, Хельсинских соглашений о том, что каждая европейская страна имеет право сама определять свои меры безопасности.

Высокопоставленный чиновник НАТО также подтвердил ожидания, что Скопье станет членом Альянса в начале 2020 года. По его словам, сейчас в НАТО не видят политических препятствий для процесса ратификации протокола о присоединении Македонии национальными парламентами стран-членов.