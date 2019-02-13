«Не России это решать»: в НАТО жестко ответили на упреки РФ

«Не России это решать»: в НАТО жестко ответили на упреки РФ

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Кремль должен изменить подход к отношениям с Северной Македонией, несмотря на заявления о "последствиях" для балканской страны в случае присоединения к НАТО. Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны в Брюсселе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"России придется изменить подход к отношениям с Северной Македонией. Это право РФ иметь такую позицию, но наша позиция заключается в том, что каждое отдельное государство может решать за себя. Не России решать, что страны делают со своей безопасностью. Мы и Северная Македония будем решать, должна ли эта страна быть членом НАТО, или нет", — отметил представитель блока.

В НАТО подчеркнули, что продолжают придерживаться принципов ОБСЕ, Хельсинских соглашений о том, что каждая европейская страна имеет право сама определять свои меры безопасности.

Высокопоставленный чиновник НАТО также подтвердил ожидания, что Скопье станет членом Альянса в начале 2020 года. По его словам, сейчас в НАТО не видят политических препятствий для процесса ратификации протокола о присоединении Македонии национальными парламентами стран-членов.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что вступление Украины в НАТО является чрезвычайно важным, ведь онО обеспечивает коллективную оборону, а страна меньше тратит на свою оборону. Кроме того, членство в Альянсе сделает невозможным изменение западного курса страны.
Источник: Європейська правда Теги: НАТО, РФ, Македония, вступление в НАТО
Новости других СМИ
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине
Кремль цинично ответил США на требование вернут...
Еще одна страна заступилась за Украину и раскритиковала РФ
Еще одна страна заступилась за Украину и раскри...
"Они - опасные": в НАТО не знают, как реагировать на новые ракеты России
"Они - опасные": в НАТО не знают, как...
Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешевеет, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешев...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги