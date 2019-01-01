Оккупанты назвали условие сохранения храма ПЦУ в Крыму

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Оккупационная власть незаконно аннексированного Крыма готова отдать в безвозмездное пользование общине Православной церкви Украины помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги в Симферополе, если глава епархии признает полуостров российским, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Факты".

Отмечается, что так называемая министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина заявила, что глава Крымской епархии ПЦУ Климент якобы отказывается предоставить документы, необходимые для аренды помещения.

Пророссийские оккупанты требуют от общины Православной церкви Украины зарегистрироваться на территории РФ в соответствии с их законодательством. Кроме того, сама церковь должна признать Крым российским.

"С архиепископом Климентом мы неоднократно общались и говорили, что мы готовы предоставить в постоянное безвозмездное пользование, не в аренду, помещение кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России как религиозная организация", — заявила она.

Представительница оккупантов назвала это предложение "выгодным" и пожаловалась, что владыка Климент никак не отреагировал на него.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после того, как Украинская православная церковь получила автокефалию, оккупационная "власть" Крыма может начать жестко мстить церквям УПЦ КП, расположенным на полуострове.