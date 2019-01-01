Впечатляющая цифра: сколько украинцев ради мира готовы на компромисс с РФ

Фото: скриншот відео

Почти 70% граждан Украины считают, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и самопровозглашенными республиками. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что на любые компромиссы согласны только 16%, а силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% украинцев. Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньшая поддержка силового решения конфликта (10%).

"Наименее приемлемым и для жителей Донбасса, и для граждан Украины является проведение выборов на условиях боевиков, амнистия всех участников боевых действий против украинских войск и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей", — отмечают социологи.

Для жителей Донбасса, а также южного и восточного регионов Украины более приемлемым является предоставление ОРДЛО "особого статуса", придание русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли с оккупированными территориями.

Сейчас 72% граждан Украины убеждены, что идет война Украины с Россией.