Впечатляющая цифра: сколько украинцев ради мира готовы на компромисс с РФ

Впечатляющая цифра: сколько украинцев ради мира готовы на компромисс с РФ

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Фото: скриншот відео
Почти 70% граждан Украины считают, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с Россией и самопровозглашенными республиками. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, передает ONLINE.UA.
 
Отмечается, что на любые компромиссы согласны только 16%, а силовой вариант решения конфликта поддерживают 17% украинцев. Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньшая поддержка силового решения конфликта (10%).
"Наименее приемлемым и для жителей Донбасса, и для граждан Украины является проведение выборов на условиях боевиков, амнистия всех участников боевых действий против украинских войск и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей", — отмечают социологи.
 Для жителей Донбасса, а также южного и восточного регионов Украины более приемлемым является предоставление ОРДЛО "особого статуса", придание русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли с оккупированными территориями.
 
Сейчас 72% граждан Украины убеждены, что идет война Украины с Россией.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, мир, Донбасс, война, РФ
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