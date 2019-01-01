В Одессе стартовал проект восстановления старинных дверей и ворот

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В Одессе стартовал масштабный проект «Тысячи дверей Одессы», который рассчитан на достаточно долгое время. Его главная цель — сохранить и восстановить то, что еще можно спасти, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Маяк".

Волонтеры и урбанисты предлагают сохранить старинные двери, которые являются яркой чертой многих зданий города, от порчи и повсеместной замены дешевым и безликим новоделом. Проект реализуют совместно Urban Inst., 4City, Архитектура Одессы и Мой дом Одесса. Один из инициаторов проекта, дизайнер-урбанист Константин Емельянов, сообщил, что на первом этапе планируется создание полного цифрового и печатного каталога дверей и ворот Одессы.

Кроме того, инициаторы проекта хотят запустить городскую программу реставрации с участием бизнеса, жителей города, городского управления. К работе по восстановлению старинных дверей и ворот планируют привлечь лицензированных реставраторов. В более отдаленной перспективе — создание специальной реставрационной мастерской.

«Всех этих целей мы будем достигать шаг за шагом и неторопливо. Конечно же нам нужно ваше содействие, как минимум сейчас вы можете просто подписаться на группу: узнавать историю и следить за ходом проекта», — сообщил Константин Емельянов.

Отметим, что пилотный проект сохранения старинных дверей, по примеру Львова и Ивано-Франковска, инициировали в Одессе еще прошлым летом.

Как сообщал ONLINE.UA, в сети появились фото отреставрированных с помощью немецких архитекторов зданий в историческом центре Львова.