Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет возвращать Украине незаконно аннексированный Крым в обмен на отмену ряда экономических санкций США. Кремль считает закрытым вопрос захвата полуострова в марте 2014 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Российский дипломат цинично добавил, что Крым – это не предмет торга и его якобы никто не отбирал у Украины.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возвращении полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", – подчеркнул Слуцкий.

Власти РФ не устает утверждать, что весной 2014 года крымчане якобы добровольно решили присоединиться к составу РФ. В частности, они проголосовали за такое решение на так называемом всенародном референдуме, который не признает ни Украина, ни международное сообщество.

Напомним, за годы оккупации Крыма российская экономика потеряла 2,4 трлн долларов. Это произошло из-за санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер не исключает, что в 2019 году президент России Владимир Путин может решиться на вооруженное вторжение в Украину.