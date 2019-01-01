Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине

Кремль цинично ответил США на требование вернуть Крым Украине

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет возвращать Украине незаконно аннексированный Крым в обмен на отмену ряда экономических санкций США. Кремль считает закрытым вопрос захвата полуострова в марте 2014 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Российский дипломат цинично добавил, что Крым – это не предмет торга и его якобы никто не отбирал у Украины.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возвращении полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", – подчеркнул Слуцкий.

Власти РФ не устает утверждать, что весной 2014 года крымчане якобы добровольно решили присоединиться к составу РФ. В частности, они проголосовали за такое решение на так называемом всенародном референдуме, который не признает ни Украина, ни международное сообщество.

Напомним, за годы оккупации Крыма российская экономика потеряла 2,4 трлн долларов. Это произошло из-за санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший сотрудник Пентагона, руководитель Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер не исключает, что в 2019 году президент России Владимир Путин может решиться на вооруженное вторжение в Украину.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Крым, США, РФ
Новости других СМИ
"Это абсолютно возможно": преемница Меркель выступила с громким заявлением
"Это абсолютно возможно": преемница М...
"Война в Украине открыла нам глаза": в США рассказали, где Путин может открыть второй фронт
"Война в Украине открыла нам глаза": ...
«Не России это решать»: в НАТО жестко ответили на упреки РФ
«Не России это решать»: в НАТО жестко ответили ...
Еще одна страна заступилась за Украину и раскритиковала РФ
Еще одна страна заступилась за Украину и раскри...
"Они - опасные": в НАТО не знают, как реагировать на новые ракеты России
"Они - опасные": в НАТО не знают, как...
Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешевеет, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 13 февраля - доллар дешев...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи