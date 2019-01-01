Как взять собаку из приюта и как сделать правильный выбор

Все мы можем наслаждаться безусловной любовью домашнего питомца. Любимый компаньон может предлагать верность, дарить радость, безусловную любовь и очень сильную эмоциональную связь.

Домашние животные полностью принимают своих владельцев. Они не замечают плохого характера, комплексов, неуверенности в себе, морщин или физических ограничений. Они знают только, что им есть кого любить и счастливы это взаимно.

Прямо сейчас сотни собак и кошек ждут в приюте Сириус своих хозяев и их самое заветное желание — уехать домой в семью.

Вопреки распространенному мифу о том, что животные из приюта — агрессивные или, наоборот, подавленные, здесь живут совершенно разные хвостики: нежные, веселые, очень энергичные или робкие и скромные. Как и у людей, у каждого в приюте свой характер, но одна на всех мечта.

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

Как для вас, так и для волонтеров очень важно то, чтобы вы нашли верного друга, который наилучшим образом соответствует вашему дому и образу жизни. Ведь и для вас, и для животного будет огромным стрессом вернуть питомца, если выбор оказался неудачным.

Честно ответьте себе на несколько вопросов:

Сколько времени вы сможете уделять своему питомцу? От этого зависит его возраст, ведь в приюте вас ждут не только крошечные щенки, но и взрослые собаки с уже сформировавшимся характером. Также есть породы собак, которым необходима дрессировка и физическая активность больше, чем другим.

Так ли важна для вас порода? Не ограничивайтесь одной породой собак, которая, на ваш взгляд, максимально подойдет вашему дому. Намного более важны характер собаки и ваша с ней совместимость.

Выберите животное, соответствующее вашей жизненной ситуации и стилю жизни. Выясните, какой размер, возраст и уровень энергии питомца наиболее вам подходит.

Выберите животное, соответствующее вашей жизненной ситуации и стилю жизни. Выясните, какой размер, возраст и уровень энергии питомца наиболее вам подходит. Влюбились в собаку на фото? Не останавливайтесь на выборе одной собаки на сайте или в соцсетях. Лучше уделите внимание нескольким животным, которые подходят под ваш запрос и приезжайте с ними знакомиться перед тем, как забрать домой. Возможно, с вами уедет не та собака, которая понравилась вам на фото. В этом нет ничего страшного, ведь вы выбираете друга, который будет вместе с вами каждый день на протяжении многих лет.

Хватит ли в вас терпения и эмпатии? Адопция для любой собаки — это сильный стресс и ваша задача поддержать ее и пройти с ней этот путь адаптации в новом доме с незнакомыми людьми. Так быстрее завяжется ваша крепкая дружба.

Любимый питомец дарит чувство благополучия и независимости, помогая предотвратить стресс, депрессию и одиночество. Ответственность за другое живое существо может добавить новый смысл и цель жизни. Многочисленные клинические исследования подтверждают, что владение домашним животным может принести пользу физическому здоровью человека.

Возможно, ваша собака уже ждет вас! С питомцами приюта можно ознакомиться на сайте приюта Сириус или приехать в гости в приют и познакомится с животными лично в село Федоровка недалеко от Киева.