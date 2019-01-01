Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов

Директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина отметила, что на этот раз президентские
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"На президентских выборах кандидатами являются фактически все лидеры политических партий. Если кто-то не будет участвовать сейчас, то о них забудут. Поэтому им надо раскрутиться сейчас во время президентской кампании... Некоторые кандидаты участвуют в этой избирательной кампании для того, чтобы при условии набора по 2%, а особенно по 3% голосов избирателей, быть приглашенными в списки политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах", — объясняет эксперт.
По ее словам, лидер президентских выборов по результатам соцопросов будет меняться до 31 марта. Она пояснила, что избирательная кампания только началась, "между кандидатами еще не было дебатов и громких заявлений, которые обязательно будут".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.