Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов

Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов

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Фото: 24tv.ua

Директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина отметила, что на этот раз президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов, ведь 31 марта за главное кресло Украины поборется 44 человека. Эксперт считает, что одной из причин такого "ажиотажа" является то, что осенью в 2019 году состоятся парламентские выборы.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"На президентских выборах кандидатами являются фактически все лидеры политических партий. Если кто-то не будет участвовать сейчас, то о них забудут. Поэтому им надо раскрутиться сейчас во время президентской кампании... Некоторые кандидаты участвуют в этой избирательной кампании для того, чтобы при условии набора по 2%, а особенно по 3% голосов избирателей, быть приглашенными в списки политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах", — объясняет эксперт.

По ее словам, лидер президентских выборов по результатам соцопросов будет меняться до 31 марта. Она пояснила, что избирательная кампания только началась, "между кандидатами еще не было дебатов и громких заявлений, которые обязательно будут".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в ОБСЕ заявили, что их неприятно удивило решение Украины запретить российским гражданам принимать участие в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.

Источник: 24 канал Теги: Украина, парламентские выборы, кандидаты, Президентские выборы 2019
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