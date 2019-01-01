Президентские выборы 2019: эксперт объяснила, с чем связано рекордное количество кандидатов

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Директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина отметила, что на этот раз президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов, ведь 31 марта за главное кресло Украины поборется 44 человека. Эксперт считает, что одной из причин такого "ажиотажа" является то, что осенью в 2019 году состоятся парламентские выборы.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".