Больше никогда: Лукашенко дал Путину неожиданное обещание

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал российскому коллеге Владимиру Путину, что Беларусь никогда не будет поставлять в РФ "плохую водку и закуску". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Неожиданное заявление Лукашенко прозвучало во время его встречи с российским президентом Путиным в Красной Поляне. Одиозный политик подчеркнул высокое качество производимого в Белоруссии продовольствия и заявил о готовности поставлять его в необходимых объемах на российский рынок.

"Исследование и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы не были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", — сказал Лукашенко.