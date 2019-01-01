Повышение уровня жизни украинцев - это благополучие нашей экономики, - Тимошенко

Повышение уровня жизни украинцев - это благополучие нашей экономики, - Тимошенко

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Фото — ba.org.ua

За следующие пять лет новая власть планирует увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши. Это примерно $1000 средней зарплаты. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Надворной на Ивано-Франковщине, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

Лидер партии отметила, что повышение уровня жизни украинцев — это не популизм, а "благополучие нашей экономики".

"Если доходы будут ниже средних по Европе, у нас через пять лет не будет ни народа, ни экономики", — сказала она.

Кандидат в президенты Украины отметила: именно украинские семьи — крупнейший инвестор в развитие экономики. А если украинские предприниматели будут производить продукты, услуги, одежду, а у людей не будет денег покупать их, не будет спроса на предложение, такая экономика не сможет жить, сказала она.

Повышение уровня жизни украинцев - это благополучие нашей экономики, - Тимошенко (1)

Юлия Тимошенко (фото — ba.org.ua)

Именно поэтому социальная доктрина Нового курса Тимошенко предусматривает цель — достичь за пять лет по крайней мере уровня Польши.

Если на рыночных принципах укреплять гривну, убеждена председатель партии, то постепенно в гривневом исчислении поднимать уровень жизни людей и в валютном исчислении поднимем наш ВВП, который, как и уровень доходов, за последние пять лет упал в 1,6 раза.

Источник: Обозреватель Теги: Украина, украинцы, рівень життя
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